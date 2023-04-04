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АПЛ: "Тоттенхэм" упустил победу над "Эвертоном"

АПЛ: "Тоттенхэм" упустил победу над "Эвертоном" Футболисты "Эвертона" и "Тоттенхэма" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Футбол
4 апреля 2023 г. 01:33
АПЛ: Тоттенхэм упустил победу над Эвертоном

Футболисты "Эвертона" и "Тоттенхэма" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Как передает Report, встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:1. В составе гостей мяч с пенальти забил Гарри Кейн (67-я минута), у хозяев отличился Майкл Кин (90). Обе команды доигрывали матч вдесятером: на 58-й минуте был удален полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре, на 88-й минуте красную карточку получил хавбек "Тоттенхэма" Лукас Моура.

"Тоттенхэм" с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Эвертон" (27) располагается на 15-й строчке.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Tottenhem” “Everton”la oyunda qələbəni əldən verib  

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