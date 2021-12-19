АПЛ: "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ливерпулем"

"Тоттенхэм" дома сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 2:2 в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Тоттенхэм" дома сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 2:2 в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе лондонского клуба отличились Гарри Кейн (13-я минута) и Сон Хын Мин (74).

У гостей забитыми мячами отметились Диогу Жота (35) и Эндрю Робертсон (70). На 77-й минуте главный арбитр встречи Пол Тирни после использования системы VAR принял решение удалить Робертсона с поля.

Напомним, что ранее девять игроков "Тоттенхэма", а также несколько сотрудников клуба заразились коронавирусом. Был отменен матч Лиги конференций с французским "Ренном", который должен был пройти на прошлой неделе, и перенесена встреча чемпионата Англии с "Лестером", запланированная на четверг.

"Тоттенхэм" занимает седьмое место в чемпионате Англии с 26 очками после 15 матчей, "Ливерпуль" идет вторым, набрав 41 очко в 18 играх. В следующем матче "Тоттенхэм" примет "Кристал Пэлас", "Ливерпуль" встретится на своем поле с "Лидсом", обе игры состоятся 26 декабря.