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АПЛ: "Тоттенхэм" разгромил "Арсенал"

АПЛ: "Тоттенхэм" разгромил "Арсенал" "Тоттенхэм" дома со счетом 3:0 обыграл "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу.
Футбол
13 мая 2022 г. 06:34
АПЛ: Тоттенхэм разгромил Арсенал

"Тоттенхэм" дома со счетом 3:0 обыграл "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в четверг на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

На 22-й минуте Гарри Кейн открыл счет, реализовав пенальти, на 37-й минуте он же удвоил преимущество "Тоттенхэма". Окончательный счет на 47-й минуте установил Сон Хын Мин.

На 26-й минуте защитник "Арсенала" Роб Холдинг получил желтую карточку, а через семь минут был удален за второе предупреждение.

"Тоттенхэм" занимает пятое место в чемпионате Англии, в 36 матчах подопечные Антонио Конте набрали 65 очков. "Арсенал" занимает четвертую строчку турнирной таблицы, опережая "Тоттенхэм" на одно очко. В следующем матче "Арсенал" на выезде сыграет с "Ньюкаслом" 16 мая, "Тоттенхэм" днем ранее на своем поле встретится с "Бёрнли".

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