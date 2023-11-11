АПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время

Лондонский "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Вулверхэмптону" из одноименного города в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Лондонский "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Вулверхэмптону" из одноименного города в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Report , встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет на 3-й минуте открыл игрок "шпор" Бреннан Джонсон. Гол стал для 22-летнего валлийца дебютным за лондонцев.

"Тоттенхэм" вели в счете до конца встречи, но на 90+1-й минуте Пабло Сарабия сравнял счет, а спустя 6 минут Марио Лемина принес хозяевам победу.

Лондонцы (26 очков) занимают второе место в АПЛ после 12 матчей. "Вулверхэмптон" (15) поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице.