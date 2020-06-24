​АПЛ: "Тоттенхэм" победил "Вест Хэм"

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм Хотспур" обыграл "Вест Хэм Юнайтед" со счетом 2:0.

Как передает Report, встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон.

Хозяева забили гол в концовке первого тайма, отличился Сон Хын Мин. Впрочем, арбитр взятие ворот отменил, воспользовавшись VAR. Счет был открыт в середине второго тайма. На 64-й минуте гол в свои ворота забил игрок "Вест Хэм Юнайтед" Томаш Соучек. На 82-й минуте преимущество "шпор" увеличил Гарри Кейн, которому ассистировал Сон Хын Мин.

"Тоттенхэм Хотспур", набрав 45 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (27) - на 17-м месте.