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АПЛ: "Тоттенхэм" объявил об уходе главного тренера

АПЛ: "Тоттенхэм" объявил об уходе главного тренера Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур".
Футбол
27 марта 2023 г. 05:12
АПЛ: Тоттенхэм объявил об уходе главного тренера

Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур".

Как передает Report, об этом отмечает официальный сайт английской команды.

До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет помощник итальянского специалиста Кристиан Стеллини.

"Главный тренер Антонио Конте покинул клуб по обоюдному согласию. Мы благодарим его за вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем", - говорится в сообщении.

19 марта стало известно, что Конте в резкой форме раскритиковал свою команду после ничейного результата с "Саутгемптоном" в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В текущем сезоне "Тоттенхэм" после 28 туров с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы отстают от идущего третьим "Манчестер Юнайтед" на один балл, однако у "красных дьяволов" в запасе еще два матча.

Из Лиги чемпиона "Тоттенхэм" вылетел на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч "Милану".

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