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АПЛ: Стал известен чемпион Англии по футболу

АПЛ: Стал известен чемпион Англии по футболу Футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" в заключительном, 38-м туре Английской премьер-лиги со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
Футбол
22 мая 2022 г. 20:59
АПЛ: Стал известен чемпион Англии по футболу

Футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" в заключительном, 38-м туре Английской премьер-лиги со счетом 3:2 и стал победителем турнира.

Как передает Report, встреча прошла в воскресенье в Манчестере.

Забитыми мячами в составе "Манчестер Сити" отметились Илкай Гюндоган (76-я и 81-я минуты) и Родри (78). У "Астон Виллы", которая вела со счетом 2:0, отличились Мэтти Кэш (37) и Фелипе Коутиньо (69).

"Манчестер Сити" набрал по итогам чемпионата 93 очка и в восьмой раз стал обладателем трофея. В параллельном матче "Ливерпуль" победил дома "Вулверхэмптон" (3:1) и занял второе место с 92 очками.

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