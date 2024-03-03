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АПЛ: "Сити" победил в манчестерском дерби

АПЛ: "Сити" победил в манчестерском дерби "Манчестер Сити" со счетом 3:1 дома обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
3 марта 2024 г. 21:35
АПЛ: Сити победил в манчестерском дерби

"Манчестер Сити" со счетом 3:1 дома обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, в составе победителей мячи забили Фил Фоден (56-я и 80-я минуты) и Эрлинг Холанд (90+1). У гостей отличился Маркус Рэшфорд (8).

"Манчестер Сити" не проигрывает в чемпионате Англии 12 матчей подряд (10 побед, 2 ничьих). Последнее поражение команда Хосепа Гвардиолы потерпела 6 декабря прошлого года от "Астон Виллы" (0:1).

После 27 туров "МанСити" набрал 62 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от "Ливерпуля" на 1 балл. В следующем туре "Манчестер Сити" 10 марта на выезде сыграет с лидером чемпионата.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Premyer Liqası: Mançester derbisi “şəhərlilər”in qələbəsi ilə başa çatıb

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