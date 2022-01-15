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АПЛ перенесла матч "Арсенал" - "Тоттенхэм" на неопределенный срок

АПЛ перенесла матч "Арсенал" - "Тоттенхэм" на неопределенный срок Матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" перенесен.
Футбол
15 января 2022 г. 19:27
АПЛ перенесла матч Арсенал - Тоттенхэм на неопределенный срок

Матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" перенесен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

Матч должен был состояться в воскресенье на домашнем стадионе "Тоттенхэма". Руководство "Арсенала" подало заявку на перенос матча из-за недоступности многих игроков в команде - из-за коронавируса, травм и отсутствия футболистов, которые принимают участие в Кубке африканских наций, в распоряжении тренерского штаба "Арсенала" оказалось 13 полевых игроков и один вратарь. Новая дата проведения матча станет известна позднее.

Напомним, что это второй перенесенный матч "Арсенала" менее чем за две недели - первый матч полуфинала Кубка английской лиги против "Ливерпуля" был отложен на неделю, однако тот перенос был запрошен "Ливерпулем".

Отметим, что "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 35 очками в 20 встречах. "Тоттенхэм" располагается на шестой позиции с 33 очками в 18 матчах.

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