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АПЛ отстранила Романа Абрамовича от управления "Челси"

АПЛ отстранила Романа Абрамовича от управления "Челси" Руководство английской Премьер-лиги приняло решение отстранить владельца "Челси" Романа Абрамовича от управления клубом, передает Report.
Футбол
12 марта 2022 г. 19:47
АПЛ отстранила Романа Абрамовича от управления Челси

Руководство английской Премьер-лиги приняло решение отстранить владельца "Челси" Романа Абрамовича от управления клубом, передает Report.

"После введения санкций правительством Великобритании совет Премьер-лиги отстранил Романа Абрамовича с должности главы футбольного клуба "Челси", - говорится в заявлении лиги.

Напомним, 10 марта против владельца клуба, миллиардера Романа Абрамовича правительством Великобритании введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

"Челси" набрал 56 очков в 27 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является "Манчестер Сити" (69).

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