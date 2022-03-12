АПЛ отстранила Романа Абрамовича от управления "Челси"

Руководство английской Премьер-лиги приняло решение отстранить владельца "Челси" Романа Абрамовича от управления клубом, передает Report.

Руководство английской Премьер-лиги приняло решение отстранить владельца "Челси" Романа Абрамовича от управления клубом, передает Report.

"После введения санкций правительством Великобритании совет Премьер-лиги отстранил Романа Абрамовича с должности главы футбольного клуба "Челси", - говорится в заявлении лиги.

Напомним, 10 марта против владельца клуба, миллиардера Романа Абрамовича правительством Великобритании введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

"Челси" набрал 56 очков в 27 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является "Манчестер Сити" (69).