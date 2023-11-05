АПЛ: "Ноттингем Форест" прервал беспроигрышную серию "Астон Виллы"

"Ноттингем Форест" одержал домашнюю победу над "Астон Виллой" в матче 11‑го тура чемпионата Англии по футболу.
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В составе хозяев отличились Ола Эйна (5') и Орель Мангаля (47').
"Ноттингем" набрал 13 очков и идет 12‑м в таблице АПЛ, "Астон Вилла" под руководством Унаи Эмери потерпела первое поражение за семь матчей и с 22 очками располагается на пятой строчке в таблице.
В следующем туре 12 ноября "Ноттингем" сыграет на выезде с "Вест Хэмом", "Астон Вилла" в этот же день примет "Фулхэм".