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АПЛ: "Ноттингем Форест" прервал беспроигрышную серию "Астон Виллы"

АПЛ: "Ноттингем Форест" прервал беспроигрышную серию "Астон Виллы" "Ноттингем Форест" одержал домашнюю победу над "Астон Виллой" в матче 11‑го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
5 ноября 2023 г. 20:58
АПЛ: Ноттингем Форест прервал беспроигрышную серию Астон Виллы

"Ноттингем Форест" одержал домашнюю победу над "Астон Виллой" в матче 11‑го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе хозяев отличились Ола Эйна (5') и Орель Мангаля (47').

"Ноттингем" набрал 13 очков и идет 12‑м в таблице АПЛ, "Астон Вилла" под руководством Унаи Эмери потерпела первое поражение за семь матчей и с 22 очками располагается на пятой строчке в таблице.

В следующем туре 12 ноября "Ноттингем" сыграет на выезде с "Вест Хэмом", "Астон Вилла" в этот же день примет "Фулхэм".

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Nottingem Forest” “Aston Villa”nın yenilməzlik seriyasına son qoyub

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