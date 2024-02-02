АПЛ: МЮ в добавленное время вырвал победу у "Вулверхэмптона"

"Манчестер Юнайтед" переиграл на выезде "Вулверхэмптон Уондерерс" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Манчестер Юнайтед" переиграл на выезде "Вулверхэмптон Уондерерс" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. МЮ вел после первого тайма со счетом 2:0, потом - 3:1, но хозяева сравняли счет, однако в самой концовке "красные дьяволы" добыли победу.

Решающий мяч забил в компенсированное время Кобби Майну (90+7-я минута). Счет в матче открыл Маркус Рэшфорд (5), который вернулся в состав МЮ после того, как был оштрафован на 650 тысяч фунтов стерлингов за пропуск тренировки. Также у гостей отличились Расмус Хойлунд (22) и Скотт Мактоминей (75). У хозяев мячи забили Пабло Сарабия с пенальти (71), Макс Килман (85) и Педру Нету (90+6).

МЮ набрал 35 очков и идет на седьмом месте в таблице Английской премьер-лиги, а "Вулверхэмптон" (29 очков) занимает 11-ю строчку.