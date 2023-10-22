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АПЛ: МЮ вырвал победу у "Шеффилда" в концовке матча

АПЛ: МЮ вырвал победу у "Шеффилда" в концовке матча Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед". Команды играли на стадионе "Брэммел Лэйн" в Шеффилде.
Футбол
22 октября 2023 г. 01:50
АПЛ: МЮ вырвал победу у Шеффилда в концовке матча

Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед". Команды играли на стадионе "Брэммел Лэйн" в Шеффилде.

Как передает Report, "Манчестер Юнайтед" сумел добыть победу - 2:1.

На 28-й минуте МЮ вышел вперед благодаря голу Скотта Мактоминея. Однако уже спустя шесть минут хозяева сравняли счет усилиями Оливера Макбарни, реализовавшего пенальти. На 77-й минуте "красные дьяволы" снова вышли вперед. Отличился защитник Диогу Дало. Матч так и завершился - 2:1.

"Манчестер Юнайтед" находится на восьмой позиции турнирной таблицы АПЛ, набрав 15 очков после девяти проведенных матчей. "Шеффилд Юнайтед" располагается на последней, 20-й строчке, у команды лишь одно очко в активе. Лидирует в АПЛ на данный момент "Манчестер Сити". Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 21 очко после девяти туров.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Premyer Liqası: “Mançester Yunayted” autsayderlə matçdan qalib ayrılıb

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