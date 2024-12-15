АПЛ: "МЮ" выиграл у "Сити" в манчестерском дерби, отыграв два мяча за две минуты

"Манчестер Юнайтед" в гостях со счетом 1:2 обыграл "Манчестер Сити" в центральном матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Манчестер Юнайтед" в гостях со счетом 1:2 обыграл "Манчестер Сити" в центральном матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report , встреча прошла на стадионе "Этихад".

Счет в матче открыл игрок хозяев Йошко Гвардиол на 36-й минуте, однако "красные дьяволы" смогли вырвать победу у принципиальных соперников, забив два гола за две минуты. Сначала Бруну Фернандеш на 88-й минуте реализовал пенальти, затем Амад Диалло на 90-й минуте забил гол, принесший его коллективу победу.

Команды провели 195-й очный матч в истории. "Манчестер Юнайтед" одержал 80-ю победу, "Манчестер Сити" был сильнее 61 раз, 54 встречи завершились вничью.

"Манчестер Юнайтед" занимает 12-е место в турнирной таблице, подопечные Рубена Аморима набрали 22 очка. "Манчестер Сити" - пятый с 27 очками. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 22 декабря примет "Борнмут", "Манчестер Сити" днем ранее на выезде сыграет с "Астон Виллой".