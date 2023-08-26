АПЛ: МЮ отыгрался с 0:2 в матче с "Ноттингем Форест" и одержал победу

"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Ноттингем Форрест" в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Ноттингем Форрест" в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Кристиан Эриксен (17-я минута), Каземиро (52) и Бруну Фернандеш (76, с пенальти). У гостей мячи забили Тайво Авонийи (2) и Вилли Боли (4). На 67-й минуте красную карточку получил защитник "Ноттингем Форест" Джо Уорралл.

В другой игре тура "Арсенал" в большинстве дома сыграл вничью с "Фулхэмом" в лондонском дерби - 2:2.