О нас

АПЛ: МЮ отыгрался с 0:2 в матче с "Ноттингем Форест" и одержал победу

АПЛ: МЮ отыгрался с 0:2 в матче с "Ноттингем Форест" и одержал победу "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Ноттингем Форрест" в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
26 августа 2023 г. 21:14
АПЛ: МЮ отыгрался с 0:2 в матче с Ноттингем Форест и одержал победу

"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Ноттингем Форрест" в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Кристиан Эриксен (17-я минута), Каземиро (52) и Бруну Фернандеш (76, с пенальти). У гостей мячи забили Тайво Авонийи (2) и Вилли Боли (4). На 67-й минуте красную карточку получил защитник "Ноттингем Форест" Джо Уорралл.

В другой игре тура "Арсенал" в большинстве дома сыграл вничью с "Фулхэмом" в лондонском дерби - 2:2.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
26 августа 2023 г. 20:37
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
26 августа 2023 г. 20:07
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
26 августа 2023 г. 19:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии День города Лачын на берегу реки Хакари
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии "День города Лачын" на берегу реки Хакари
26 августа 2023 г. 18:04
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
26 августа 2023 г. 16:23
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку
ФотоМинистр национальной обороны Турции прибыл в Баку
26 августа 2023 г. 16:13
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
26 августа 2023 г. 16:04
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
26 августа 2023 г. 15:39
Президент Азербайджана: Оккупация Лачына была большой трагедией
Президент Азербайджана: Оккупация Лачына была большой трагедией
26 августа 2023 г. 15:16
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах День города Лачын
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах "День города Лачын"
26 августа 2023 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi