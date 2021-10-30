АПЛ: "Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Тоттенхэм"

"Манчестер Юнайтед" в матче 10-го тура Английской премьер-лиги одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 3:0

"Манчестер Юнайтед" в матче 10-го тура Английской премьер-лиги одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 3:0

Как передает Report, счет в матче на 39-й минуте открыл португальский нападающий "Манчестера" Криштиану Роналду. Удвоил преимущество "Юнайтед" Эдинсон Кавани. Форвард Маркус Рэшфорд на 87-й минуте забил третий мяч своей команды.

Таким образом, после 10 матчей "Манчестер" располагается на пятой позиции, имея в активе 17 очков. "Тоттенхэм" находится на восьмой строчке, набрав 15 баллов.

В следующем матче АПЛ "Манчестер Юнайтед" встретится с "Манчестер Сити". Встреча пройдет 6 ноября на стадионе "Олд Траффорд". "Тоттенхэм" 7 ноября сыграет с "Эвертоном" в гостях.