О нас
Report Georgia
Аудио новости

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Тоттенхэм"

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Тоттенхэм" "Манчестер Юнайтед" в матче 10-го тура Английской премьер-лиги одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 3:0
Футбол
30 октября 2021 г. 23:55
АПЛ: Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Тоттенхэм

"Манчестер Юнайтед" в матче 10-го тура Английской премьер-лиги одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 3:0

Как передает Report, счет в матче на 39-й минуте открыл португальский нападающий "Манчестера" Криштиану Роналду. Удвоил преимущество "Юнайтед" Эдинсон Кавани. Форвард Маркус Рэшфорд на 87-й минуте забил третий мяч своей команды.

Таким образом, после 10 матчей "Манчестер" располагается на пятой позиции, имея в активе 17 очков. "Тоттенхэм" находится на восьмой строчке, набрав 15 баллов.

В следующем матче АПЛ "Манчестер Юнайтед" встретится с "Манчестер Сити". Встреча пройдет 6 ноября на стадионе "Олд Траффорд". "Тоттенхэм" 7 ноября сыграет с "Эвертоном" в гостях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Министр обороны дал поручения по бесперебойному снабжению войск зимой в горах
Министр обороны дал поручения по бесперебойному снабжению войск зимой в горах
30 октября 2021 г. 15:32
Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка
Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка
30 октября 2021 г. 12:56
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
На лечение в Турцию отправлены 145 участников Отечественной войны
На лечение в Турцию отправлены 145 участников Отечественной войны
29 октября 2021 г. 16:14
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
29 октября 2021 г. 13:25
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям
29 октября 2021 г. 12:48
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
29 октября 2021 г. 11:26
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа
29 октября 2021 г. 10:40
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Эрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
ВидеоЭрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
28 октября 2021 г. 22:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi