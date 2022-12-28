АПЛ: "Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Ноттингем Форест"

Состоялся матч 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

Состоялся матч 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест".

Как передает Report, встреча, прошедшая на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и Фред.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 29 очков. "Ноттингем Форест" занимает 19-ю позицию в лиге, набрав 13 баллов.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Вулверхэмптоном", которая состоится 31 декабря на домашнем стадионе "красных дьяволов". "Ноттингем Форест" на своем поле проведет встречу с лондонским "Челси" 1 января.