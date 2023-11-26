О нас

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромно победил "Эвертон"

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромно победил "Эвертон" Футболисты "Манчестер Юнайтед" разгромили на выезде "Эвертон" в матче 13-го тура чемпионата Англии.
Футбол
26 ноября 2023 г. 23:37
АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромно победил Эвертон

Футболисты "Манчестер Юнайтед" разгромили на выезде "Эвертон" в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон парк", завершилась со счетом 3:0 в пользу манкунианцев. Первый гол в матче забил на 3-й минуте Алехандро Гарначо, который поразил ворота хозяев ударом через себя почти с линии штрафной. Далее у победителя отличились Маркус Рэшфорд с пенальти (56) и Антони Марсьяль (75).

Матч против "МЮ" стал первым для "Эвертона" после того, как клуб был лишен 10 очков дисциплинарной инстанцией Английской премьер-лиги (АПЛ) за нарушение принципа финансового fair-play в сезоне-2021/22.

Манкунианцы одержали третью победу подряд, набрали 24 очка и поднялись на шестое место в таблице АПЛ, "Эвертон" (4 очка) располагается на предпоследней 19-й строчке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Mançester Yunayted” Liverpul təmsilçisini darmadağın edib

Самое важное

Возрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах
ФотоВозрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах
25 ноября 2023 г. 16:29
Президент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 23:44
В Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы
ФотоВ Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы
24 ноября 2023 г. 19:56
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии
23 ноября 2023 г. 21:28
Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров
Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров
23 ноября 2023 г. 19:47
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
23 ноября 2023 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
22 ноября 2023 г. 21:31
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
22 ноября 2023 г. 20:07
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
22 ноября 2023 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi