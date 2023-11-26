АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромно победил "Эвертон"

Футболисты "Манчестер Юнайтед" разгромили на выезде "Эвертон" в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Футболисты "Манчестер Юнайтед" разгромили на выезде "Эвертон" в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон парк", завершилась со счетом 3:0 в пользу манкунианцев. Первый гол в матче забил на 3-й минуте Алехандро Гарначо, который поразил ворота хозяев ударом через себя почти с линии штрафной. Далее у победителя отличились Маркус Рэшфорд с пенальти (56) и Антони Марсьяль (75).

Матч против "МЮ" стал первым для "Эвертона" после того, как клуб был лишен 10 очков дисциплинарной инстанцией Английской премьер-лиги (АПЛ) за нарушение принципа финансового fair-play в сезоне-2021/22.

Манкунианцы одержали третью победу подряд, набрали 24 очка и поднялись на шестое место в таблице АПЛ, "Эвертон" (4 очка) располагается на предпоследней 19-й строчке.