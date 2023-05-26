О нас

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси"

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" Завершился матч 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Футбол
26 мая 2023 г. 01:24
АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси

Завершился матч 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Как передает Report, встреча, пошедшая на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

На шестой минуте счет в матче открыл полузащитник "Манчестера" Каземиро. В добавленное к первому тайму время преимущество хозяев упрочил Антони Марсьяль. Бруно Фернандеш реализовал пенальти на 73-й минуте. На 78-й минуте нападающий МЮ Маркус Рэшфорд сделал счет 4:0. Единственный мяч "Челси" на 89-й минуте забил Жоау Феликс.

Таким образом, после 37 проведенных матчей "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 72 очка. "Челси" располагается на 12-й позиции, имея в активе 43 балла после 37 матчей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi