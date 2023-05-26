АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси"

Завершился матч 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Завершился матч 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Как передает Report, встреча, пошедшая на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

На шестой минуте счет в матче открыл полузащитник "Манчестера" Каземиро. В добавленное к первому тайму время преимущество хозяев упрочил Антони Марсьяль. Бруно Фернандеш реализовал пенальти на 73-й минуте. На 78-й минуте нападающий МЮ Маркус Рэшфорд сделал счет 4:0. Единственный мяч "Челси" на 89-й минуте забил Жоау Феликс.

Таким образом, после 37 проведенных матчей "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 72 очка. "Челси" располагается на 12-й позиции, имея в активе 43 балла после 37 матчей.