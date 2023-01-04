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АПЛ: «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут»

АПЛ: «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» В очередном матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Борнмута».
Футбол
4 января 2023 г. 03:55
АПЛ: «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут»

В очередном матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Борнмута».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась убедительной победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Каземиро, Люк Шоу и Маркус Рэшфорд.

После этой игры подопечные Эрика Тен Хага набрали 35 очков и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата страны.

«Борнмут» с 16 очками остался на 15-й позиции.

В следующем туре «красные дьяволы» сыграют дома против «Манчестер Сити». Игра пройдет 14 января. «Борнмут» в этот же день в гостях сыграет с «Брентфордом».

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