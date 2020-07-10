О нас
Report Georgia

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу"

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" В матче 34-го тура английской Премьер-лиги "Астон Вилла"&проиграла "Манчестер Юнайтед"&со счетом 0:3.
Футбол
10 июля 2020 г. 01:52
АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Астон Виллу

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги "Астон Вилла" проиграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3.

Как передает Report, встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк". Обслуживал матч арбитр Джонатан Мосс.

Счет был открыт в середине первого тайма - на 27-й минуте автором забитого мяча стал Бруну Фернандеш, который реализовал 11-метровый.

В концовке тайма преимущество манкунианцев увеличил Мэйсон Гринвуд с передачи Антони Марсьяля.

Во второй тайме счет до крупного довел Поль Погба с передачи Фернандеша.

"Манчестер Юнайтед", набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. "Астон Вилла" (27) - на 19-м месте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Mançester Yunayted” “Aston Villa”nı məğlub edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу
Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу
10 июля 2020 г. 00:15
Мануэль Пеллегрини возглавил испанский клуб
Мануэль Пеллегрини возглавил испанский клуб
9 июля 2020 г. 16:14
Федерация футбола Турции приняла ряд важных решений
Федерация футбола Турции приняла ряд важных решений
9 июля 2020 г. 04:21
Манчестер Сити одержал разгромную победу
"Манчестер Сити" одержал разгромную победу
9 июля 2020 г. 04:19
Барселона отправила принципиального соперника в низшую лигу
"Барселона" отправила принципиального соперника в низшую лигу
9 июля 2020 г. 02:13
Ливерпуль обыграл Брайтон в АПЛ
"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в АПЛ
9 июля 2020 г. 01:53
Укусивший соперника футболист дисквалифицирован на 4 матча
Укусивший соперника футболист дисквалифицирован на 4 матча
8 июля 2020 г. 23:46
Состоится заседание Исполнительного комитета АФФА
Состоится заседание Исполнительного комитета АФФА
8 июля 2020 г. 12:49
Милан обыграл Ювентус в чемпионате Италии
"Милан" обыграл "Ювентус" в чемпионате Италии
8 июля 2020 г. 02:44
Барселона намерена снизить зарплату Месси
"Барселона" намерена снизить зарплату Месси
7 июля 2020 г. 16:17

Последние новости

01:52
АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" Футбол
01:41
Россия направит специалистов в Азербайджан для борьбы с коронавирусом В регионе
01:27
Эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $100 Энергетика
00:37
ФотоУмер сын народного артиста Азербайджана Искусство
00:29
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с COVID-19 В регионе
00:15
Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу Футбол
00:05
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной подстанции "8-й км" - ОБНОВЛЕНО Внутренняя политика
23:58
В Нигерии боевики убили 35 военнослужащих Другие страны
23:31
ФотоAZAL выполнил чартерный рейс из Киева Бизнес
23:22
В мире за сутки от COVID-19 погибли 205 тыс. человек Другие страны
23:13
В работе TikTok произошел сбой      Другие страны
23:00
ВидеоВ Кюрдамире задержаны подозреваемые в совершении серии краж Происшествия
22:43
В Аргентине для лечения коронавируса используют "шлем космонавтов" Другие страны
22:34
В США считают, что страна не выбралась из первой волны COVID-19 Другие страны
22:20
Полиция подтвердила информацию о смерти мэра Сеула Другие страны