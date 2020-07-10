АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу"

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги "Астон Вилла"&проиграла "Манчестер Юнайтед"&со счетом 0:3.

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги "Астон Вилла" проиграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3.

Как передает Report, встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк". Обслуживал матч арбитр Джонатан Мосс.

Счет был открыт в середине первого тайма - на 27-й минуте автором забитого мяча стал Бруну Фернандеш, который реализовал 11-метровый.

В концовке тайма преимущество манкунианцев увеличил Мэйсон Гринвуд с передачи Антони Марсьяля.

Во второй тайме счет до крупного довел Поль Погба с передачи Фернандеша.

"Манчестер Юнайтед", набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. "Астон Вилла" (27) - на 19-м месте.