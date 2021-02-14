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АПЛ: "Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с новичком

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с новичком "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Вест Бромвичем" в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ)
Футбол
14 февраля 2021 г. 20:59
АПЛ: Манчестер Юнайтед потерял очки в матче с новичком

"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Вест Бромвичем" в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:1. На гол форварда хозяев Мбайе Дьяна манкунианцы ответили точным ударом Бруну Фернандеша.

МЮ имеет в активе 46 очков и занимает второе место в чемпионате. Новичок АПЛ "Вест Бромвич" набрал 13 очков и находится на 19-й позиции.

В следующем туре 21 февраля "Манчестер Юнайтед" на своем поле примет "Ньюкасл". "Вест Бромвич" днем раньше на выезде встретится с "Бернли".

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