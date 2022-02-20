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АПЛ: "Манчестер Юнайтед" победил "Лидс"

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" победил "Лидс" Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:2 обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии.
Футбол
20 февраля 2022 г. 21:59
АПЛ: Манчестер Юнайтед победил Лидс

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:2 обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии.

Как передает Report, встреча проходила в Лидсе.

Забитыми мячами в составе "Манчестер Юнайтед" отметились Гарри Магуайр (34-я минута), Бруно Фернандеш (45+5), Фред (70) и Энтони Эланга (89). У "Лидса" отличились Родриго (53) и Рафинья (54).

"Манчестер Юнайтед" продлил серию без поражений в чемпионате Англии до семи матчей, одержав в них четыре победы. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 26 матчах.

"Лидс" проиграл второй матч кряду и занимает 15-ю позицию в таблице с 23 очками в 24 встречах.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" примет "Уотфорд" 26 февраля, "Лидс" на выезде сыграет с "Ливерпулем" 23 февраля.

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