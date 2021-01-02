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АПЛ: "Манчестер Юнайтед" по очкам догнал лидирующий "Ливерпуль"

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" по очкам догнал лидирующий "Ливерпуль" В Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" в матче 17-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Астон Виллу".
Футбол
2 января 2021 г. 03:12
АПЛ: Манчестер Юнайтед по очкам догнал лидирующий Ливерпуль

В Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" в матче 17-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Астон Виллу".

Как передает Report, встреча завершилась победой манкунианцев со счетом 2:1.

На 40-й минуте матча нападающий Антони Марсьяль ударом головой отправил мяч точно в цель.

Гости отыгрались на 58-й минуте - нападающий Бертран Траоре получил передачу от капитана бирмингемцев Джека Грилиша и с выгодной позиции поразил ворота.

Однако уже через четыре минуты МЮ снова вышел вперед. Полузащитник "Виллы" Дуглас Луис в собственной штрафной нарушил правила в борьбе с Полем Погба и судья незамедлительно показал на "точку". Бруну Фернандеш уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

"Манчестер Юнайтед", набрав 33 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру АПЛ - "Ливерпулю". "Астон Вилла" (26) - на 6-м месте.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" "Aston Villa"nı yenərək İngiltərə çempionatının ikincisi oldu

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