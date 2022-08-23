АПЛ: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль"

"Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 обыграл "Ливерпуль" в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

"Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 обыграл "Ливерпуль" в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, забитыми мячами в составе "Манчестер Юнайтед" отметились Джейдон Санчо (16-я минута), Маркус Рэшфорд (53). У "Ливерпуля" отличился Мохаммед Салах (81). Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не попал в стартовый состав и вышел на поле на 86-й минуте, заменив Рэшфорда.

Перед матчем на стадионе "Олд Траффорд" прошла презентация бразильского полузащитника Каземиро, который перешел в "Манчестер Юнайтед" из испанского "Реала". Каземиро 30 лет, он выступал за "Реал" с 2013 года, в составе команды полузащитник пять раз выиграл Лигу чемпионов, три раза победил в Суперкукбе УЕФА, клубном чемпионате мира, чемпионате и Суперкубке Испании, один раз стал победителем кубка страны. В понедельник пресс-служба "Манчестер Юнайтед" объявила о том, что контракт с Каземиро подписан до 2026 года с опцией продления еще на один год.

"Манчестер Юнайтед" провел третий матч под руководством Эрика тен Хага, который после предыдущего сезона сменил на посту главного тренера Ральфа Рангника. Тен Хаг ранее возглавлял амстердамский "Аякс". В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в чемпионате Англии.