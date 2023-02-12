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АПЛ: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Лидс"

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Лидс" В очередном матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" обыграл "Лидс Юнайтед".
Футбол
12 февраля 2023 г. 20:46
АПЛ: Манчестер Юнайтед обыграл Лидс

В очередном матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" обыграл "Лидс Юнайтед".

Как передает Report, встреча прошла в Лидсе на стадионе "Элланд Роуд" в присутствии 36 919 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 80-й минуте: с передачи Люка Шоу отличился Маркус Рэшфорд.

Второй мяч в ворота хозяев забил 18-летний аргентинский нападающий Алехандро Гарначо с передачи Воута Вегхорта.

После этой победы подопечные нидерландского специалиста Эрика тен Хага набрали 46 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Лидс" с 19 баллами сохранил за собой 17-ю позицию.

Следующую игру манкунианцы проведут в рамках стыкового раунда Лиги Европы УЕФА. 16 февраля "красные дьяволы" сойдутся против "Барселоны", игра пройдет в Каталонии на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 20:45 по бакинскому времени.

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