АПЛ: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брентфорд" и вернулся в первую десятку

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" принял "Брентфорд" в рамках восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" принял "Брентфорд" в рамках восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, матч на стадионе "Олд Траффорд" судил Сэмюэл Барротт.

За "красных дьяволов" забивали Алехандро Гарначо и Расмус Хейлунн, единственный гол у гостей записал в свой актив Итан Пиннок.

Эта победа позволила "Манчестер Юнайтед" завершить серию из трех матчей без выигрышей (две ничьи и одно поражение), поднявшись на 10-е место в таблице с 11 очками. "Брентфорд" с 10 очками находится на 12-й позиции.

Лидирует в чемпионате "Ливерпуль" под руководством нидерландца Арне Слота, набрав за семь туров 18 очков. За ним следуют "Манчестер Сити" и "Арсенал", на счету которых по 17 баллов.