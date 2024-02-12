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АПЛ: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Астон Виллу"

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Астон Виллу" "Манчестер Юнайтед" победил "Астон Виллу" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
12 февраля 2024 г. 00:34
АПЛ: Манчестер Юнайтед обыграл Астон Виллу

"Манчестер Юнайтед" победил "Астон Виллу" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых голы забили Расмус Хёйлунд (17-я минута) и Скотт Мактоминей (86). В составе хозяев отличился Дуглас Луис (67).

Для Мактоминея этот гол стал седьмым в чемпионате, шотландский полузащитник является лучшим бомбардиром манкунианцев в Английской премьер-лиге (АПЛ). Хёйлунд отличился в пятом матче подряд.

"Манчестер Юнайтед" с 41 очком занимает шестое место в таблице АПЛ, "Астон Вилла" (46) идет пятой.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Aston Villa” “Mançester Yunayted”ə uduzub

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