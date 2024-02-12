АПЛ: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Астон Виллу"

"Манчестер Юнайтед" победил "Астон Виллу" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Манчестер Юнайтед" победил "Астон Виллу" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых голы забили Расмус Хёйлунд (17-я минута) и Скотт Мактоминей (86). В составе хозяев отличился Дуглас Луис (67).

Для Мактоминея этот гол стал седьмым в чемпионате, шотландский полузащитник является лучшим бомбардиром манкунианцев в Английской премьер-лиге (АПЛ). Хёйлунд отличился в пятом матче подряд.

"Манчестер Юнайтед" с 41 очком занимает шестое место в таблице АПЛ, "Астон Вилла" (46) идет пятой.