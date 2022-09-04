АПЛ: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал"

Футболисты "Манчестер Юнайтед" обыграли "Арсенал" со счетом 3:1 в домашнем матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Футболисты "Манчестер Юнайтед" обыграли "Арсенал" со счетом 3:1 в домашнем матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, в составе "Манчестер Юнайтед" голы забили Антони (35-я минута) и Маркус Рэшфорд (66, 75). У "Арсенала" отличился Букайо Сака (60).

Антони дебютировал в составе "Манчестер Юнайтед", бразильский нападающий перешел в клуб 1 сентября из нидерландского "Аякса" за 95 млн евро, что стало самым дорогим переходом в минувшее трансферное окно. Криштиану Роналду не попал в стартовый состав, заменив Антони на 58-й минуте встречи.

"Манчестер Юнайтед" одержал четвертую победу подряд после двух поражений на старте и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в 6 играх. "Арсенал" потерпел первое поражение в сезоне, но продолжает удерживать лидерство с 15 очками после 6 встреч.