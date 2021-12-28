АПЛ: «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ньюкасл»

На стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Манчестер Юнайтед».

На стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Манчестер Юнайтед».

Как передает Report, команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился полузащитник «сорок» Аллан Сент-Максимен. На 71-й минуте гол забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани.

«Манчестер Юнайтед» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (11) находится на 19-м месте.