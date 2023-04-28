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АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" сыграли вничью

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" сыграли вничью "Манчестер Юнайтед" в ночь на пятницу в гостях сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 2:2 в матче чемпионата Англии по футболу, ведя после первого тайма с разницей в два мяча.
Футбол
28 апреля 2023 г. 02:27
АПЛ: Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм сыграли вничью

"Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 2:2 в матче чемпионата Англии по футболу, ведя после первого тайма с разницей в два мяча.

Как передает Report, забитыми мячами в составе "Манчестер Юнайтед" отметились Джейдон Санчо (7-я минута) и Маркус Рэшфорд (44). У "Тоттенхэма" отличились Педро Порро (56) и Сон Хын Мин (79).

"Тоттенхэм" провел первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Райана Мейсона. После поражения в прошлом туре от "Ньюкасла" со счетом 1:6 в отставку был отправлен бывший исполняющий обязанности главного тренера лондонского клуба Кристиан Стеллини. Он руководил командой с 26 марта после ухода Антонио Конте.

"Манчестер Юнайтед" набрал 60 очков в 31 матче и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Тоттенхэм" с 54 очками в 33 играх располагается на пятой строчке.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Tottenhem”lə “Mançester Yunayted” heç-heçəyə razılaşıblar

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