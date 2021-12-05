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АПЛ: "Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице

АПЛ: "Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице Футбольный клуб "Манчестер Сити" победил "Уотфорд" со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
5 декабря 2021 г. 05:26
АПЛ: Манчестер Сити вышел на первое место в турнирной таблице

Футбольный клуб "Манчестер Сити" победил "Уотфорд" со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча проходила в Уотфорде.

Забитыми мячами у победителей отметились Рахим Стерлинг (4-я минута) и Бернарду Силва (31, 63). В составе "Уотфорда" отличился Кучо (74).

Победа в этом матче вывела подопечных Пепа Гвардиолы на первую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). На втором месте расположился "Ливерпуль, который ранее в субботу обыграл "Вулверхэмптон" (1:0). Подопечные Юргена Клоппа одержали четвертую победу подряд.

После 15 сыгранных матчей "Манчестер Сити" набрал 35 очков, у "Ливерпуля" - 34 очка, у идущего на третьем месте "Челси" - 33 очка.

В следующем матче "Ливерпуль" в домашнем матче сыграет с "Астон Виллой", "Манчестер Сити" дома встретиться с "Вулверхэмптоном", "Челси" - с "Лидсом". Все матчи состоятся 11 декабря.

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