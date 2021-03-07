АПЛ: "Манчестер Сити" уступил в дерби

В Манчестере на стадионе "Этихад" завершился центральный матч 27-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".

В Манчестере на стадионе "Этихад" завершился центральный матч 27-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, подопечные Уле-Гуннара Сульшера одержали победу со счетом 2:0.

Уже на первой минуте матча нападающий "Сити" Габриэл Жезус нарушил правила на линии своей штрафной и судья указал на "точку". Бруну Фернандеш пробил в левый от себя угол ворот, и мяч от кончиков пальцев Эдерсона залетел в сетку.

Окончательный результат был установлен на 50-й минуте - нападающий гостей Маркус Рашфорд, находясь в чужой штрафной, низом отпасовал на защитника Люка Шоу, который прицельно пробил в дальний нижний угол ворот.

Таким образом, завершились 15-матчевая победная и 19-матчевая беспроигрышная серии "горожан" в матчах АПЛ.

"Манчестер Сити" в 28 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. МЮ (54) - на втором месте.