О нас
Report Georgia
Аудио новости

АПЛ: "Манчестер Сити" уступил в дерби

АПЛ: "Манчестер Сити" уступил в дерби В Манчестере на стадионе "Этихад" завершился центральный матч 27-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".
Футбол
7 марта 2021 г. 22:39
АПЛ: Манчестер Сити уступил в дерби

В Манчестере на стадионе "Этихад" завершился центральный матч 27-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, подопечные Уле-Гуннара Сульшера одержали победу со счетом 2:0.

Уже на первой минуте матча нападающий "Сити" Габриэл Жезус нарушил правила на линии своей штрафной и судья указал на "точку". Бруну Фернандеш пробил в левый от себя угол ворот, и мяч от кончиков пальцев Эдерсона залетел в сетку.

Окончательный результат был установлен на 50-й минуте - нападающий гостей Маркус Рашфорд, находясь в чужой штрафной, низом отпасовал на защитника Люка Шоу, который прицельно пробил в дальний нижний угол ворот.

Таким образом, завершились 15-матчевая победная и 19-матчевая беспроигрышная серии "горожан" в матчах АПЛ.

"Манчестер Сити" в 28 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. МЮ (54) - на втором месте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" derbidə uduzdu

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
6 марта 2021 г. 17:18
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
6 марта 2021 г. 14:36
В Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
ФотоВ Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
6 марта 2021 г. 12:55
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
6 марта 2021 г. 12:22
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
5 марта 2021 г. 16:40
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
5 марта 2021 г. 13:18
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
5 марта 2021 г. 11:16
Направленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
ФотоНаправленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
5 марта 2021 г. 11:12
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
4 марта 2021 г. 23:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi