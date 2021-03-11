АПЛ: "Манчестер Сити" укрепил свое лидерство

В Манчестер на стадионе "Этихад" состоялся перенесенный матч 33-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" - "Саутгемптон"

В Манчестер на стадионе "Этихад" состоялся перенесенный матч 33-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" - "Саутгемптон".

Как передает Report, подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счетом 5:2.

На 15-й минуте Кевин Де Брейне вывел "горожан" вперед, а спустя 10 минут Джеймс Уорд-Проуз с пенальти счет сравнял. В концовке первого тайма отличился Рияд Марез, а в добавленное время третий мяч хозяев забил Илкай Гюндоган. На 55-й минуте Марез сделал дубль. Почти сразу у гостей отличился Че Адамс. А через несколько минут окончательный результат на табло установил Де Брейне, забивший свой второй мяч.

"Манчестер Сити" с 68 очками возглавляет таблицу АПЛ и уверенно двигается к чемпионскому титулу. "Саутгемптон" (33) располагается на 14-й строчке.