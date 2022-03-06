АПЛ: "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" со счетом 4:1 обыграл дома "Манчестер Юнайтед" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Манчестер Сити" со счетом 4:1 обыграл дома "Манчестер Юнайтед" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, в составе победителей отличились Кевин Де Брюйне (5-я и 28-я минуты) и Рияд Марез (68, 90+3). У "Манчестер Юнайтед" гол забил Джейдон Санчо (22).

Команды из Манчестера провели 154-й матч в высшем дивизионе чемпионата Англии. "Манчестер Сити" одержал 47-ю победу, 59 раз выигрывал "Манчестер Юнайтед", еще 48 встреч завершились вничью.

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе клуба 69 очков в 28 встречах. "Манчестер Юнайтед" идет на пятом месте с 47 очками.