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АПЛ: "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед"

АПЛ: "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Сити" со счетом 4:1 обыграл дома "Манчестер Юнайтед" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
6 марта 2022 г. 22:41
АПЛ: Манчестер Сити разгромил Манчестер Юнайтед

"Манчестер Сити" со счетом 4:1 обыграл дома "Манчестер Юнайтед" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, в составе победителей отличились Кевин Де Брюйне (5-я и 28-я минуты) и Рияд Марез (68, 90+3). У "Манчестер Юнайтед" гол забил Джейдон Санчо (22).

Команды из Манчестера провели 154-й матч в высшем дивизионе чемпионата Англии. "Манчестер Сити" одержал 47-ю победу, 59 раз выигрывал "Манчестер Юнайтед", еще 48 встреч завершились вничью.

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе клуба 69 очков в 28 встречах. "Манчестер Юнайтед" идет на пятом месте с 47 очками.

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