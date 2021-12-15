АПЛ: "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" со счетом 7:0

Футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл "Лидс" со счетом 7:0 в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл "Лидс" со счетом 7:0 в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере.

Забитыми мячами отметились Фил Фоден (8-я минута), Джек Грилиш (13), Кевин Де Брёйне (32, 62), Рияд Марез (49), Джон Стоунз (74), Натан Аке (78). На 61-й минуте встречи главный арбитр Пол Тирни после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол, забитый в ворота "Лидса" Фоденом, из-за офсайда.

Подопечные Гвардиолы одержали седьмую победу подряд и упрочили лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии с 41 очком после 17 матчей. "Лидс" потерпел второе поражение подряд и занимает 16-е место, набрав 16 очков в 17 встречах.

В следующем матче "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Ньюкаслом" 19 декабря. "Лидс" 18 декабря примет "Арсенал".