АПЛ: "Манчестер Сити" потерпел очередное поражение

"Манчестер Сити" в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги со счетом 2:1 проиграл в выездном матче бирмингемской "Астон Вилле".

"Манчестер Сити" в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги со счетом 2:1 проиграл в выездном матче бирмингемской "Астон Вилле".

Как сообщает Report , встречу на стадионе "Вилла Парк" судил Питер Бэнкс.

Счет был открыт рано, уже на 16-й минуте колумбийский нападающий бирмингемцев Джон Дюран замкнул передачу партнера по команде Моргана Роджерса – 1:0. Второй гол был забит на 65-й минуте, Роджерс увеличил разницу в счете до двух мячей. У "горожан" сил хватило лишь на один гол, Фил Фоден воспользовался ошибкой защитников и поразил ворота Эмилиано Мартинеса.

После этой победы подопечные Унаи Эмери (28 очков) поднялись на пятое место в турнирной таблице, команда Хосепа Гвардиолы (27) опустилась на шестую строчку. "Манчестер Сити" выиграл только один из последних восьми матчей в Премьер-лиге, проиграв остальные семь. В последний раз "горожане" проиграли дома своим заклятым соперникам "Манчестер Юнайтед".

Единоличным лидером турнирной таблицы Премьер-лиги является "Ливерпуль", у него в активе 36 очков.