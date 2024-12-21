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АПЛ: "Манчестер Сити" потерпел очередное поражение

АПЛ: "Манчестер Сити" потерпел очередное поражение "Манчестер Сити" в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги со счетом 2:1 проиграл в выездном матче бирмингемской "Астон Вилле".
Футбол
21 декабря 2024 г. 19:03
АПЛ: Манчестер Сити потерпел очередное поражение

"Манчестер Сити" в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги со счетом 2:1 проиграл в выездном матче бирмингемской "Астон Вилле".

Как сообщает Report, встречу на стадионе "Вилла Парк" судил Питер Бэнкс.

Счет был открыт рано, уже на 16-й минуте колумбийский нападающий бирмингемцев Джон Дюран замкнул передачу партнера по команде Моргана Роджерса – 1:0. Второй гол был забит на 65-й минуте, Роджерс увеличил разницу в счете до двух мячей. У "горожан" сил хватило лишь на один гол, Фил Фоден воспользовался ошибкой защитников и поразил ворота Эмилиано Мартинеса.

После этой победы подопечные Унаи Эмери (28 очков) поднялись на пятое место в турнирной таблице, команда Хосепа Гвардиолы (27) опустилась на шестую строчку. "Манчестер Сити" выиграл только один из последних восьми матчей в Премьер-лиге, проиграв остальные семь. В последний раз "горожане" проиграли дома своим заклятым соперникам "Манчестер Юнайтед".

Единоличным лидером турнирной таблицы Премьер-лиги является "Ливерпуль", у него в активе 36 очков.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Mançester Siti” növbəti dəfə məğlub olub

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