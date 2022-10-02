АПЛ: "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 6:3 в домашнем матче чемпионата Англии по футболу.

"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 6:3 в домашнем матче чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report , встреча прошла в воскресенье на стадионе "Этихад".

В составе победителей голы забили Фил Фоден (8, 44 и 72-я минуты) и Эрлинг Холанд (34, 37, 64). У "Манчестер Юнайтед" отличились Антони (56) и Антони Марсьяль (84, 90 - с пенальти).

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков после 8 матчей. "Манчестер Юнайтед" идет шестым с 12 очками в 7 играх. В следующем туре "Манчестер Сити" дома сыграет с "Саутгемптоном" 8 октября, "Манчестер Юнайтед" на следующий день в гостях встретится с "Эвертоном".