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АПЛ: "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Челси"

АПЛ: "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Челси" В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги "Челси" - "Манчестер Сити".
Футбол
3 января 2021 г. 23:12
АПЛ: Манчестер Сити на выезде обыграл Челси

В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги "Челси" - "Манчестер Сити".

Как передает Report, встреча завершилась победой гостей - 3:1.

Счет был открыт на 18-й минуте. Гол забил полузащитник "горожан" Илкай Гюндоган.

На 20-й минуте гости забили второй гол в матче - капитан "Сити" Кевин Де Брёйне от левого края штрафной прострелил на угол вратарской, откуда Филип Фоден ударом в касание направил мяч точно под ближнюю штангу.

На 34-й минуте "Манчестер Сити" довел счет до разгромного. Отличился Кевин Де Брёйне.

Гол престижа на 92-й минуте забил нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 15 матчах набрали 29 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Челси" (26) - на 8-м месте. Лидером соревнований является "Ливерпуль" (33).

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