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АПЛ: "Манчестер Сити" и "Челси" сыграли вничью

АПЛ: "Манчестер Сити" и "Челси" сыграли вничью "Манчестер Сити" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Челси" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
18 февраля 2024 г. 00:10
АПЛ: Манчестер Сити и Челси сыграли вничью

"Манчестер Сити" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Челси" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Манчестере на стадионе "Этихад".

В составе "Сити" гол забил Родри (83-я минута). У "Челси отличился Рахим Стерлинг (42).

Команды второй раз в сезоне встречались в чемпионате Англии. 12 ноября встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась вничью со счетом 4:4.

"Челси" поднялся на 10-е место, команда набрала 35 очков в 25 матчах. "Манчестер Сити" идет третьим с 53 очками после 24 встреч. Следующий матч в чемпионате Англии обе команды проведут против "Брентфорда": "Манчестер Сити" сыграет с ним дома 20 февраля, "Челси" проведет гостевой матч 2 марта.

В других матчах игрового дня "Ливерпуль" в гостях со счетом 4:1 переиграл "Брентфорд", "Арсенал" на выезде разгромил "Бёрнли" (5:0), "Ноттингем Форест" одержал домашнюю победу над "Вест Хэмом" (2:0). Гостевые победы со счетом 2:1 одержали "Вулверхэмптон" и "Астон Вилла", переигравшие "Тоттенхэм" и "Фулхэм" соответственно. Матч "Ньюкасла" и "Борнмута" завершился вничью (2:2).

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: Rodri “Mançester Siti”ni məğlubiyyətdən xilas edib

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