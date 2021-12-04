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АПЛ: "Ливерпуль" вышел на первое место в турнирной таблице

АПЛ: "Ливерпуль" вышел на первое место в турнирной таблице Футбольный клуб "Ливерпуль" со счетом 1:0 на выезде победил "Вулверхэмптон" в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
4 декабря 2021 г. 21:58
АПЛ: Ливерпуль вышел на первое место в турнирной таблице

Футбольный клуб "Ливерпуль" со счетом 1:0 на выезде победил "Вулверхэмптон" в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, забитым мячом на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте отметился Дивок Ориги.

"Ливерпуль" поднялся на первую строчку турнирной таблицы, набрав 34 очка в 15 играх. Подопечные Юргена Клоппа одержали четвертую победу подряд. "Вулверхэмптон" не может выиграть в чемпионате на протяжении трех встреч кряду и занимает восьмое место, набрав 21 очко в 15 играх.

В следующем матче "Ливерпуль" примет "Астон Виллу" 11 декабря. "Вулверхэмптон" в этот же день на выезде сыграет с "Манчестер Сити".

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