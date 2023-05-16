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АПЛ: "Ливерпуль" выиграл семь матчей подряд

АПЛ: "Ливерпуль" выиграл семь матчей подряд "Ливерпуль" в гостях разгромил "Лестер" со счетом 3:0 в матче 36-го тура чемпионата Англии.
Футбол
16 мая 2023 г. 01:37
АПЛ: Ливерпуль выиграл семь матчей подряд

"Ливерпуль" в гостях разгромил "Лестер" со счетом 3:0 в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Как передает Report, таким образом, "Ливерпуль" выиграл семь матчей в АПЛ подряд. Общий счет - 20:7. Также подопечные Юргена Клоппа одержали три сухие победы подряд.

Последний раз "Ливерпуль" проигрывал в субботу, 1 апреля, в выездном матче с "Манчестер Сити" (1:4). С того момента красные обыгрывали следующие команды: "Лидс" (6:1), "Ноттингем" (3:2), "Вест Хэм" (2:1), "Тоттенхэм" (4:3), "Фулхэм" (1:0) и "Брентфорд" (1:0). Еще дважды мерсисайдцы играли вничью: с "Челси" (0:0) и "Арсеналом" (2:2).

В оставшихся двух матчах сезона "Ливерпуль" сыграет с "Астон Виллой" и "Саутгемптоном".

На данный момент подопечные Клоппа продолжают занимать пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 65 очков после 36 матчей. Отставание от лигочемпионской зоны – всего лишь одно очко. Однако мерсисайдцы провели на матч больше, нежели "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".

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Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” ardıcıl 7-ci qələbəsini qazanıb

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