АПЛ: "Ливерпуль" увеличил разницу в очках с "Манчестер Сити"

В 11-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу "Ливерпуль" принимал бирмингемскую "Астон Виллу".

В 11-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу "Ливерпуль" принимал бирмингемскую "Астон Виллу".

Как сообщает Report , встречу на "Энфилде" судил рефери Дэвид Кут прошел на стадионе "Энфилд".

Счет в матче был открыт на 20-й минуте: контратаку "красных", начатую защитником Вирджилом ван Дейком, продолжил египтянин Мохамед Салах, отдавший пас Дарвину Нуньесу, который в свою очередь выиграл дуэль с вратарем Эмилиано Мартинесом. Второй гол в игре был забит на 84-й минуте: очередная контратака подопечных Арне Слота завершилась точным ударом Салаха – 2:0.

Таким образом, после 11 игр "Ливерпуль" набрал 28 очков из возможных 33, укрепив лидерскую позицию. Ближайший преследователь мерсисайдцев – "Манчестер Сити" (23 очка). "Львы", сыгравшие такое же количество матчей, расположились на 8-м месте с 18 очками.

Напомним, что ранее "горожане" ранее проиграли "Брайтону".