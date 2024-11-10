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АПЛ: "Ливерпуль" увеличил разницу в очках с "Манчестер Сити"

АПЛ: "Ливерпуль" увеличил разницу в очках с "Манчестер Сити" В 11-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу "Ливерпуль" принимал бирмингемскую "Астон Виллу".
Футбол
10 ноября 2024 г. 02:11
АПЛ: Ливерпуль увеличил разницу в очках с Манчестер Сити

В 11-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу "Ливерпуль" принимал бирмингемскую "Астон Виллу".

Как сообщает Report, встречу на "Энфилде" судил рефери Дэвид Кут прошел на стадионе "Энфилд".

Счет в матче был открыт на 20-й минуте: контратаку "красных", начатую защитником Вирджилом ван Дейком, продолжил египтянин Мохамед Салах, отдавший пас Дарвину Нуньесу, который в свою очередь выиграл дуэль с вратарем Эмилиано Мартинесом. Второй гол в игре был забит на 84-й минуте: очередная контратака подопечных Арне Слота завершилась точным ударом Салаха – 2:0.

Таким образом, после 11 игр "Ливерпуль" набрал 28 очков из возможных 33, укрепив лидерскую позицию. Ближайший преследователь мерсисайдцев – "Манчестер Сити" (23 очка). "Львы", сыгравшие такое же количество матчей, расположились на 8-м месте с 18 очками.

Напомним, что ранее "горожане" ранее проиграли "Брайтону".

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Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” “Mançester Siti” ilə xal fərqini daha da artırıb - VİDEO

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