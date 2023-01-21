АПЛ: "Ливерпуль" сыграл вничью с "Челси"

В центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" сыграл вничью с лондонским «Челси».
Как передает Report, встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 0:0.
После этой игры команда под руководством Юргена Клоппа, для которого завершившийся матч стал 1000-м в профессиональной тренерской карьере, набрала 29 очков и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
"Челси" также имеет в активе с 29 баллами и занимает десятую позицию в таблице АПЛ.
В следующем матче мерсисайдцы в рамках Кубка Англии сразятся против "Брайтона". Эта игра пройдет 29 января.
Лондонская команда проведет предстоящий матч на своем поле в рамках АПЛ против "Фулхэма". Встреча пройдет на "Стэмфорд Бридж" 3 февраля.