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АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Ноттингем Форест" и поднялся на третью строчку

АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Ноттингем Форест" и поднялся на третью строчку В матче Х тура английской Премьер-лиги встретились "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест". Команды играли на стадионе "Энфилд".
Футбол
29 октября 2023 г. 20:33
АПЛ: Ливерпуль разгромил Ноттингем Форест и поднялся на третью строчку

В матче Х тура английской Премьер-лиги встретились "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест". Команды играли на стадионе "Энфилд".

Как передает Report, "Ливерпуль" разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 3:0.

В середине первого тайма, на 31-й минуте Диогу Жота открыл счет в матче, выведя "Ливерпуль" вперед. Вскоре, на 35-й минуте Дарвин Нуньес с передачи Доминика Собослаи удвоил преимущество хозяев. В конце матча, на 77-й минуте Мохамед Салах с передачи Собослаи забил третий гол "красных" в матче, установив окончательный результат встречи - 3:0, разгромная победа "Ливерпуля".

После результата данного матча "Ливерпуль" набрал 23 очка в 10 матчах и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” rəqibinə üç cavabsız qol vurub

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