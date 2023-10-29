АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Ноттингем Форест" и поднялся на третью строчку

В матче Х тура английской Премьер-лиги встретились "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест". Команды играли на стадионе "Энфилд".

В матче Х тура английской Премьер-лиги встретились "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест". Команды играли на стадионе "Энфилд".

Как передает Report, "Ливерпуль" разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 3:0.

В середине первого тайма, на 31-й минуте Диогу Жота открыл счет в матче, выведя "Ливерпуль" вперед. Вскоре, на 35-й минуте Дарвин Нуньес с передачи Доминика Собослаи удвоил преимущество хозяев. В конце матча, на 77-й минуте Мохамед Салах с передачи Собослаи забил третий гол "красных" в матче, установив окончательный результат встречи - 3:0, разгромная победа "Ливерпуля".

После результата данного матча "Ливерпуль" набрал 23 очка в 10 матчах и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ.