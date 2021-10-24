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АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед"

АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 5:0 в матче девятого тура Английской премьер лиги (АПЛ).
Футбол
24 октября 2021 г. 21:29
АПЛ: Ливерпуль разгромил Манчестер Юнайтед

"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 5:0 в матче девятого тура Английской премьер лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

В составе победителей отличились Наби Кейта (5-я минута), Диогу Жота (13) и Мохаммед Салах (38, 45+5, 50). На 52-й минуте ворота "Ливерпуля" поразил нападающий хозяев Криштиану Роналду, однако гол был отменен после видеопросмотра. На 60-й минуте полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил прямую красную карточку за грубую игру.

Салах забивает голы на протяжении 10 матчей подряд в различных турнирах (семь игр в АПЛ и три в Лиге чемпионов). Всего в этом сезоне египетский нападающий забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 встречах.

"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" с разницей в пять мячей впервые с 1925 года.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 21 очко в девяти встречах. Лидирует лондонский "Челси" (22 очка). "Манчестер Юнайтед" сохранил за собой седьмую строчку, имея в активе 14 очков в девяти встречах.

Следующий матч "Ливерпуль" проведет дома против "Брайтона" 30 октября, "Манчестер Юнайтед" в этот же день в гостях сыграет с "Тоттенхэмом".

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