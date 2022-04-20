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АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед"

АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" В матче 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед».
Футбол
20 апреля 2022 г. 00:58
АПЛ: Ливерпуль разгромил Манчестер Юнайтед

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Ливерпуль" принимал "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

На пятой минуте встречи счет открыл нападающий "Ливерпуля" Луис Диас. Результативную передачу отдал форвард Мохамед Салах. На 22-й минуте Салах упрочил преимущество хозяев, забив гол после передачи нападающего мерсисайдцев Садио Мане. На 68-й минуте Мане довел результат до разгромного. Голевую передачу отдал автор первого гола Диас. На 87-й минуте Салах оформил дубль и установил итоговый счет встречи.

"Ливерпуль" набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Манчестер Юнайтед" (54) - на шестом месте. В тройку лидеров соревнований входят "Манчестер Сити" (74) и "Челси" (62).

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