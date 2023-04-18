АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Лидс"

Футболисты "Ливерпуля" разгромили "Лидс Юнайтед" в матче 31-го тура чемпионата Англии.

Футболисты "Ливерпуля" разгромили "Лидс Юнайтед" в матче 31-го тура чемпионата Англии.

Как передает Report, встреча, прошедшая на поле "Лидса", завершилась со счетом 6:1 в пользу "красных", в составе которых по дублю оформили Мохамед Салах (39-я и 64-я минуты) и Диогу Жота (52 и 73), еще по мячу забили Коди Гакпо (35) и Дарвин Нуньес (90). У хозяев отличился Луис Синистерра (47).

"Ливерпуль" прервал серию из четырех матчей без побед в Английской премьер-лиге (2 поражения и 2 ничьи). В предыдущий раз команда побеждала в чемпионате 5 марта (7:0 с "Манчестер Юнайтед").

С 47 очками команда Юргена Клоппа идет на восьмом месте в таблице. "Лидс" (29 очков) занимает 16-ю строчку.