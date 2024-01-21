АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Борнмут"

"Ливерпуль" одержал третью победу подряд в чемпионате Англии по футболу, разгромив на выезде "Борнмут" в матче 21-го тура Английской премьер-лиги.

"Ливерпуль" одержал третью победу подряд в чемпионате Англии по футболу, разгромив на выезде "Борнмут" в матче 21-го тура Английской премьер-лиги.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. У победителей по дублю оформили Дарвин Нуньес (49-я минута и 90+3) и Диогу Жота (71 и 80).

"Ливерпуль" набрал 48 очков и продолжает лидировать в премьер-лиге, обходя "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Астон Виллу" на пять баллов. "Борнмут" (25 очков) занимает 12-ю строчку.