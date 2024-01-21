О нас

АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Борнмут"

АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Борнмут" "Ливерпуль" одержал третью победу подряд в чемпионате Англии по футболу, разгромив на выезде "Борнмут" в матче 21-го тура Английской премьер-лиги.
Футбол
21 января 2024 г. 22:53
АПЛ: Ливерпуль разгромил Борнмут

"Ливерпуль" одержал третью победу подряд в чемпионате Англии по футболу, разгромив на выезде "Борнмут" в матче 21-го тура Английской премьер-лиги.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. У победителей по дублю оформили Дарвин Нуньес (49-я минута и 90+3) и Диогу Жота (71 и 80).

"Ливерпуль" набрал 48 очков и продолжает лидировать в премьер-лиге, обходя "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Астон Виллу" на пять баллов. "Борнмут" (25 очков) занимает 12-ю строчку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” “Mançester Siti” ilə xal fərqini 5-ə çatdırıb

Экслюзивные новости

Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
19 января 2024 г. 17:15
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
19 января 2024 г. 16:13
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
19 января 2024 г. 14:22
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
18 января 2024 г. 18:33
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
18 января 2024 г. 13:05
Глава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
ФотоГлава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
18 января 2024 г. 12:44
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi