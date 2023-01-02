АПЛ: "Ливерпуль" проиграл "Брентфорду"

"Брентфорд" переиграл "Ливерпуль" в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Счет в матче на 19-й минуте открыл французский защитник Ибраима Конате, поразивший собственные ворота. На 42-й минуте игры конголезский нападающий Йоан Висса с передачи Матиаса Йенсена увеличил преимущество своей команды.
На 50-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен с передачи Трента Александра-Арнольда сократил отставание гостей в счете.
Точку в игре на 84-й минуте поставил камерунский форвард Брайан Мбеумо.
После этой победы "Брентфорд" набрал 226 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Подопечные Юргена Клоппа с 28 баллами сохранили за собой шестую позицию.