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АПЛ: "Ливерпуль" проиграл "Брентфорду"

АПЛ: "Ливерпуль" проиграл "Брентфорду" "Брентфорд" переиграл «Ливерпуль» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
2 января 2023 г. 23:47
АПЛ: Ливерпуль проиграл Брентфорду

"Брентфорд" переиграл "Ливерпуль" в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report , встреча прошла в Лондоне на арене "Брентфорд Комьюнити" и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

Счет в матче на 19-й минуте открыл французский защитник Ибраима Конате, поразивший собственные ворота. На 42-й минуте игры конголезский нападающий Йоан Висса с передачи Матиаса Йенсена увеличил преимущество своей команды.

На 50-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен с передачи Трента Александра-Арнольда сократил отставание гостей в счете.

Точку в игре на 84-й минуте поставил камерунский форвард Брайан Мбеумо.

После этой победы "Брентфорд" набрал 226 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Подопечные Юргена Клоппа с 28 баллами сохранили за собой шестую позицию.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” 2 top fərqlə “Brentford”a məğlub olub

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